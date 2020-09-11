Фанатка команды Ярмоленко покорила болельщиков во время футбольного матча

Михаил Морозов Раздевалка 02:00, 12.09.2020

Английская теле- и радиоведущая Майя Джама привела в восторг болельщиков, которые следили за благотворительным футбольным матчем Soccer Aid.

Поединок, в котором сошлись английские и мировые звезды, прошел в Манчестере на знаменитом "Олд Траффорд" и закончился победой последних по пенальти (1:1 в основное время и 3:4 после одиннадцатиметровых).

Среди других звезд в студии ITV на матче работала Джама, которая призналась, что болеет за родной "Бристоль Роверс" и команду украинца Андрея Ярмоленко "Вест Хэм". После окончания поединка пользователи Twitter засыпали девушку комплиментами и предложили регулярно приглашать ее в студию на обсуждение субботних игр английской Премьер-лиги.

В комментариях написали, что Майя Джама – это нечто
Twitter
Болельщики назвали Майю Джаму огненной девушкой
Twitter
Фанаты заявили, что только Майя Джама может спасти программу об английском футболе
Twitter

OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно взглянуть на телеведущую, которая покорила сердца болельщиков.

Майя Джама в бикини
Instagram Майи Джамы
Майя Джама в желтом купальнике
Instagram Майи Джамы
Майя Джама и золотые украшения
Instagram Майи Джамы
Майя Джама искупалась в бассейне
Instagram Майи Джамы
Майя Джама позирует на фоне моря
Instagram Майи Джамы
Майя Джама в шляпе
Instagram Майи Джамы

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивная телеведущая Анжелика Камачо снялась в эротической фотосессии.

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Спорт Раздевалка

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