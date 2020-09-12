Фанатка команды Ярмоленко покорила болельщиков во время футбольного матча

Английская теле- и радиоведущая Майя Джама привела в восторг болельщиков, которые следили за благотворительным футбольным матчем Soccer Aid.

Поединок, в котором сошлись английские и мировые звезды, прошел в Манчестере на знаменитом "Олд Траффорд" и закончился победой последних по пенальти (1:1 в основное время и 3:4 после одиннадцатиметровых).

Среди других звезд в студии ITV на матче работала Джама, которая призналась, что болеет за родной "Бристоль Роверс" и команду украинца Андрея Ярмоленко "Вест Хэм". После окончания поединка пользователи Twitter засыпали девушку комплиментами и предложили регулярно приглашать ее в студию на обсуждение субботних игр английской Премьер-лиги.

OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно взглянуть на телеведущую, которая покорила сердца болельщиков.

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