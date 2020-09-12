Топ-темы:

Фанатка команды Ярмоленко покорила болельщиков во время футбольного матча

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,0 т.
Майя Джама

Английская теле- и радиоведущая Майя Джама привела в восторг болельщиков, которые следили за благотворительным футбольным матчем Soccer Aid.

Поединок, в котором сошлись английские и мировые звезды, прошел в Манчестере на знаменитом "Олд Траффорд" и закончился победой последних по пенальти (1:1 в основное время и 3:4 после одиннадцатиметровых).

Среди других звезд в студии ITV на матче работала Джама, которая призналась, что болеет за родной "Бристоль Роверс" и команду украинца Андрея Ярмоленко "Вест Хэм". После окончания поединка пользователи Twitter засыпали девушку комплиментами и предложили регулярно приглашать ее в студию на обсуждение субботних игр английской Премьер-лиги.

В комментариях написали, что Майя Джама – это нечто
Болельщики назвали Майю Джаму огненной девушкой
Фанаты заявили, что только Майя Джама может спасти программу об английском футболе

OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно взглянуть на телеведущую, которая покорила сердца болельщиков.

Майя Джама в бикини
Майя Джама в желтом купальнике
Майя Джама и золотые украшения
Майя Джама искупалась в бассейне
Майя Джама позирует на фоне моря
Майя Джама в шляпе

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивная телеведущая Анжелика Камачо снялась в эротической фотосессии.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

АнглияМанчестер
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook