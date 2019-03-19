"Никто не волновался": экс-муж Началовой сделал признание о смерти певицы

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин узнал о смерти бывшей супруги и певицы Юлии Началовой во время командировки.

Юлия Началова и Евгений Алдонин ТВЦ

"Когда она попала в госпиталь, я уезжал в Северодвинск. Родители мне говорили, что там все под контролем, что они следят за ситуацией. Никто даже особо не волновался. Я им тогда сказал, чтобы меня держали в курсе происходящего каждый день. По голосу родителей было понятно, что ситуация осложнилась. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы", – сказал Алдонин в эфире передачи "Пусть говорят".

О трагедии футболисту сообщила мама певицы.

"Она позвонила и сказала, что Юли не стало. Трагедия, когда родители хоронят своих детей – это страшно. Ты задаешься вопросом почему? Как и зачем? Родители физически не могут сейчас заниматься организацией всего… Все родственники вместе, потому что все переживают. Мама потеряла самого родного человека", – подытожил Алдонин.

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Алдонин и Началова сыграли свадьбу 1 июня 2006 года, а 1 декабря 2006-го у них родилась дочь Вера. В декабре 2011 года пара объявила о разводе.

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