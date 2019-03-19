"Никто не волновался": экс-муж Началовой сделал признание о смерти певицы

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин узнал о смерти бывшей супруги и певицы Юлии Началовой во время командировки.
Юлия Началова и Евгений Алдонин
ТВЦ
"Когда она попала в госпиталь, я уезжал в Северодвинск. Родители мне говорили, что там все под контролем, что они следят за ситуацией. Никто даже особо не волновался. Я им тогда сказал, чтобы меня держали в курсе происходящего каждый день. По голосу родителей было понятно, что ситуация осложнилась. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы", – сказал Алдонин в эфире передачи "Пусть говорят".
О трагедии футболисту сообщила мама певицы.
"Она позвонила и сказала, что Юли не стало. Трагедия, когда родители хоронят своих детей – это страшно. Ты задаешься вопросом почему? Как и зачем? Родители физически не могут сейчас заниматься организацией всего… Все родственники вместе, потому что все переживают. Мама потеряла самого родного человека", – подытожил Алдонин.
Алдонин и Началова сыграли свадьбу 1 июня 2006 года, а 1 декабря 2006-го у них родилась дочь Вера. В декабре 2011 года пара объявила о разводе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния здоровья певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Со временем стало известно об острой почечной недостаточности.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта сообщили, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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