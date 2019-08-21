На официальной странице популярного YouTube-шоу "Зупини лося" в социальной сети Facebook опубликовали видео с участием баскетболистов сборной Украины, которые проучили героя парковки.

Инцидент произошел в 2013 году в аэропорту "Борисполь". "Игроки сборной Украины по баскетболу останавливают лося в аэропорту "Борисполь", который включил аварийку и пошел "на пять минут". После 20-минутного ожидания спортсмены просто перенесли авто нарушителя, чтобы их автобус мог проехать к входу в аэропорт", – говорится в описании к ролику.

В комментариях под видео пользователи соцсети посоветовали баскетболистам в следующий раз действовать более радикально. "Надо было на крышу перевернуть!", "Забыли номер на память взять", "Надо было просто перевернуть набок. Пусть лосяра потом мучиться со своей повозкой", "Лось трехочковый", "Где полиция? Это п***ец", – отреагировали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Федерации велоспорта Украины приняли решение об увольнении скандального президента организации Александра Башенко, который ранее выступил с оскорблениями в адрес одной из спортсменок.

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