Дочка легендарного футболиста киевского "Динамо" Олега Кузнецова, блиставшего за украинский клуб в 1983-1990 годах, записала пронзительный ролик о ситуации в столице.

"Дорогие друзья. У меня просто крик души. Вы знаете, насколько я люблю свою страну и обожаю Киев, но то, что с ним сейчас происходит, не лезет ни в какие ворота. Во-первых, дороги. Меня поражает, потому что они вообще никак не ремонтируются. Количество машин увеличивается с каждым день в 1000 раз, но никто не печется о том, что должны быть парковки. А если они и существуют, то скажите, как парковка в подземке может стоит 60 грн в час. Это как вообще?!" – заявила Катерина Кузнецова у себя в Instagram-сторис.

Девушку очень возмутило, что за вход в Киево-Печерскую лавру ей надо платить.

"Всю свою сознательную жизнь я ходила туда пешком и могла зайти на территорию бесплатно. Сейчас я какого-то черта должна платить! За то, чтобы поставить свечу в священном месте. Объясните мне, как я должна на это реагировать? Это что за п***ец вообще происходит?! Сейчас мне какой-то ублюдской внешности человек говорит, что это национальная достопримечательность, и здесь могут быть бесплатно только собаки и кошки. "А так вы должны платить за вход". Чего?! О чем ты вообще говоришь, как?! Я в дичайшем шоке. Это вывело меня из равновесия, потому что я не знаю, как на это реагировать. Ибо это неправильно, так не должно быть", - подытожила Катя.

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