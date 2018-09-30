Чемпионка мира из Украины поразила сеть внешностью

17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед вызвала фурор в социальных сетях своими снимками с отдыха. Юная красотка проводит заслуженный отдых в Шарм-эль-Шейхе, регулярно радуя поклонников яркими фотографиями.

Кадры нашей соотечественницы за несколько дней собрали сотни "лайков" и комментариев. Подписчики Дарьи признаются ей в любви и называют эталоном красоты.

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться киевлянкой.,

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Напомним, что 20 сентября Дарья Белодед стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 килограмм. Украинская спортсменка на первенстве планеты в Баку в финале одолела победительницу 2017 года японку Фуну Тонаки.