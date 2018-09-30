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Чемпионка мира из Украины поразила сеть внешностью

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17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед вызвала фурор в социальных сетях своими снимками с отдыха. Юная красотка проводит заслуженный отдых в Шарм-эль-Шейхе, регулярно радуя поклонников яркими фотографиями.

Кадры нашей соотечественницы за несколько дней собрали сотни "лайков" и комментариев. Подписчики Дарьи признаются ей в любви и называют эталоном красоты.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться киевлянкой.,

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Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Напомним, что 20 сентября Дарья Белодед стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 килограмм. Украинская спортсменка на первенстве планеты в Баку в финале одолела победительницу 2017 года японку Фуну Тонаки.

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Тема
дзюдо
Персона
Дарья Белодед
Место
ЕгипетШарм-эш-Шейх
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