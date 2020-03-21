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21 марта • обновлено в 20:21
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Эрин Олдрич в подробностях рассказала, как ее насиловал тренер сборной Рембао

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Известная американская легкоатлетка Эрин Олдрич призналась, что ее домогался главный тренер сборной Джон Рембао, рассказав в подробностях, как все происходило.

Эрин Олдрич

Эрин Олдрич

flickr

"Мы были на юниорском чемпионате мира, когда мне едва исполнилось 18 лет. Как-то ночью он стянул с меня одеяло до колен и проник в меня пальцами", - цитирует Олдрич dailymail.co.uk.

Он тщательно готовил ее к сексуальным отношениям. В течение долгого времени выраженно оказывал знаки внимания, вел себя развязно, делал неуместные комплименты. Вступить с ней в сексуальную связь он мог только после ее совершеннолетия.

"Он часто повторял, что я привлекательная и сексуальная. До него у меня не было сексуального опыта, а ментальное развитие было как у 13-летней. Он пытался влюбить меня в себя перед тем, как впервые коснуться", — рассказала Эрин.

Джон Рембао

Джон Рембао

dailymail.co.uk

В послужном списке Эрин участие в четырех чемпионатах мира по прыжкам в высоту. В 1996-м девушка остановилась в шаге от пьедестала на юниорском мировом первенстве. Она выступала на Олимпиаде в Сиднее в 2000-м и Универсиаде в Пекине в 2001-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, три известные американские легкоатлетки Лонда Бевинс, Джессика Джонсон и Эрин Олдрич заявили, что главный тренер сборной США Джон Рембао годами принуждал их к близости.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
легкая атлетика
Место
США
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