Емельяненко раскритиковали за совет есть клубнику

Максим Богданов Раздевалка 19:17, 16.06.2020 Обновлено: 19:19, 16.06.2020

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко посоветовал подписчикам съесть пять килограммов клубники за лето.

По мнению спортсмена, такое количество клубники позволит очистить организм и обновить состав крови. Однако многие подписчики раскритиковали бойца за такой совет, посчитав его опасным для здоровья.

Пользователи соцсети отметили, что российская клубника слишком богата нитратами, кроме того, избыточное количество съеденной ягоды может вызвать аллергию. Некоторые также посетовали на то, что клубника слишком дорого стоит.

Instagram Александр Емельяненко
Instagram Александра Емельяненко
Instagram Александра Емельяненко
Instagram Александра Емельяненко

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко подвергся жесткой обструкции в интернете со стороны болельщиков после своих слов в адрес Рамзана Кадырова.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Вырвалась вперед, но так и не добежала: эксклюзивные подробности гибели спортсменки на Одесщине

Умер отец Петра Порошенко

Порошенко о смерти отца: был лучшим учителем и другом

Гиркина официально объявили в розыск и выдвинули подозрение

Нардеп Юрчишин сказал, как "Слуга народа" собралась вернуть в Крым воду