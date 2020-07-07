Пятая ракетка мира Элина Свитолина продолжает регулярно радовать своих фанатов фотографиями досуга.

У себя в Instagram лучшая теннисистка Украины опубликовала снимок с мороженным.

"Здесь становится так жарко", — написала Свитолина.

Свитолина про свое новое фото: становится жарко Instagram Элины Свитолиной

Свитолина про свое новое фото: становится жарко Instagram Элины Свитолиной

Свитолина про свое новое фото: становится жарко Instagram Элины Свитолиной

Свитолина про свое новое фото: становится жарко Instagram Элины Свитолиной

Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах "Большого шлема" её лучший результат — полуфиналы Wimbledon и US Open.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх "Мастерсов", а также US Open и Rolan Garros.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Элина снялась для обложки второго выпуска "Forbes Ukraine", посвященного женщинам, которые сделали себя сами.

Первая ракетка Украины позировала в ярко-красном платье, зажигательно улыбаясь.