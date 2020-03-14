Знаменитая украинская кикбоксерша Елена Овчинникова впечатлила поклонников соблазнительным декольте в новой фотосесии.
"Новый образ, новые возможности, новая я. Девушки выходите из зоны комфорта, пробуйте что-то новое и наслаждайтесь жизнью. Ведь только так можно стать лучше!" - подписала снимки спортсменка.
Елена Овчинникова
facebook.com/lena.ovchynnikova
Елена Овчинникова
facebook.com/lena.ovchynnikova
Елена Овчинникова
facebook.com/lena.ovchynnikova
Друзья и подписчики 32-летней львовянки отмечают ее неожиданный образ и восхищаются красотой девушки.
facebook.com/lena.ovchynnikova
facebook.com/lena.ovchynnikova
facebook.com/lena.ovchynnikova
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена произвела настоящий фурор, снявшись в откровенной новогодней фотосессии.
Напомним, что Елена является чемпионкой мира по кикбоксингу по версии WKA (2008, 2010 годы) и ISKA (2009, 2010 годы), а также чемпионкой Европы по кикбоксингу и тайскому боксу по версии ISKA.
Недавно Овчинникова рассказала, чем закончились попытки с ней грубо пофлиртовать.
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