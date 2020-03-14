Знаменитая украинская кикбоксерша Елена Овчинникова впечатлила поклонников соблазнительным декольте в новой фотосесии.

"Новый образ, новые возможности, новая я. Девушки выходите из зоны комфорта, пробуйте что-то новое и наслаждайтесь жизнью. Ведь только так можно стать лучше!" - подписала снимки спортсменка.

Елена Овчинникова facebook.com/lena.ovchynnikova

Елена Овчинникова facebook.com/lena.ovchynnikova

Елена Овчинникова facebook.com/lena.ovchynnikova

Друзья и подписчики 32-летней львовянки отмечают ее неожиданный образ и восхищаются красотой девушки.

facebook.com/lena.ovchynnikova

facebook.com/lena.ovchynnikova

facebook.com/lena.ovchynnikova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена произвела настоящий фурор, снявшись в откровенной новогодней фотосессии.

Напомним, что Елена является чемпионкой мира по кикбоксингу по версии WKA (2008, 2010 годы) и ISKA (2009, 2010 годы), а также чемпионкой Европы по кикбоксингу и тайскому боксу по версии ISKA.

Недавно Овчинникова рассказала, чем закончились попытки с ней грубо пофлиртовать.

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