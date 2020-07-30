Экс-жена Кержакова о жизни с футболистом: получила удар по голове и упала лицом на кафель

Бывшая жена знаменитого российского футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова написала книгу "Убей в себе жертву", в которой откровенно рассказала о своей жизни со спортсменом, о его изменах и домашнем насилии.

Кержаков и Тюльпанова starhit.ru

После свадьбы с Кержаковым, которого, по словам девушки, очень любила, она неожиданно узнала об изменах мужа.

"Я нашла в его телефоне десятки переписок с разными девушками. (…) Я сделала фото этих "улик" многочисленных измен на свой телефон и на следующий день показала Саше. Не успела я до конца задать вопрос о том, что же все это значит, как получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол. Потом муж схватил меня за волосы и толкнул на уже собранные чемоданы", – приводит "СтарХит" цитату из книги .

Милана Тюльпанова отметила, что муж "был в ярости" и она получила многочисленные ушибы и трещину в ребре. Однако затем все же простила Кержакова.

"Спустя буквально два-три месяца я узнала, что беременна. Саша как-то странно на это отреагировал. Он был вроде бы рад, но достаточно сдержан", – отметила она.

Ранее появилась информация, что Кержаков издевался над своей супругой. Кошмарные подробности рассказала Наталья Тюльпанова, теща футболиста.