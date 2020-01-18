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18 января • обновлено в 22:38
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Экс-жена бывшего футболиста "Динамо" снялась в откровенной фотосесии

2.8т
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Анна Дрига, которая осенью развелась с бывшим футболистом "Динамо" Виталием Мандзюком, произвела настоящий фурор в Intagram, опубликовав жаркую фотосессию в черном белье.

Красотка, которая сейчас воспитывает сына от брака со спортсменом, особо не сожалеет о расставании, демонстрируя своим поклонникам великолепную фигуру.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эту и другие фотографии украинки.

Анна Дрига

Анна Дрига

@aantik

Анна Дрига

Анна Дрига

@aantik

Анна Дрига

Анна Дрига

@aantik

Анна Дрига

Анна Дрига

@aantik

Анна Дрига

Анна Дрига

@aantik

Анна Дрига

Анна Дрига

@aantik

Анна Дрига

Анна Дрига

@aantik

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Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Анна поразила сеть откровенными фото. На своей странице в Instagram жена бывшего игрока сборной Украины опубликовала снимок топлес.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Виталий Мандзюк
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну хоть эта без тюнинга бамперов пока)
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