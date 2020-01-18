Экс-жена бывшего футболиста "Динамо" снялась в откровенной фотосесии

Анна Дрига, которая осенью развелась с бывшим футболистом "Динамо" Виталием Мандзюком, произвела настоящий фурор в Intagram, опубликовав жаркую фотосессию в черном белье.

Красотка, которая сейчас воспитывает сына от брака со спортсменом, особо не сожалеет о расставании, демонстрируя своим поклонникам великолепную фигуру.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эту и другие фотографии украинки.

Анна Дрига @aantik

Анна Дрига @aantik

Анна Дрига @aantik

Анна Дрига @aantik

Анна Дрига @aantik

Анна Дрига @aantik

Анна Дрига @aantik

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Анна поразила сеть откровенными фото. На своей странице в Instagram жена бывшего игрока сборной Украины опубликовала снимок топлес.

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