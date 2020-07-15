Экс-жена Авербуха прокомментировала его роман со звездой "Папиных дочек"

Бывшая российская фигуристка Ирина Лобачева, которая ранее была замужем за чемпионом мира по фигурному катанию Ильей Авербухом, отреагировала на роман хореографа со звездой сериала "Папины дочки" актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Спортсменка посчитала главным секретом привлекательности бывшего мужа для артистки его финансовую состоятельность.

"Такая вроде милая, но сына я попросила быть осторожным с ней. Я вчера Илье звонила, но он почему-то не взял трубку. Тогда я передала Илье свое мнение через нашего сына: "Мартин, пожалуйста, скажи отцу, чтобы он нашу недвижимость оставил в покое. Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина!" – цитирует Лобачеву КП.

Илья Авербух и Ирина Лобачева КП

7 июля Арзамасова рассказала, что начала встречаться с Авербухом. Кроме того, были опубликованы снимки актрисы, держащейся за руки с возлюбленным на веранде на берегу водоема.

Позже Арзамасова ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за этот роман.