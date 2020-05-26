Бывшая волейболистка молодежной сборной России и команды "Уралочка" Алена Голоснова стала блогером и теперь часто радует поклонников соблазнительными фото.

В составе клуба, за который она выступала на протяжении восьми лет, спортсменка взяла "бронзу" чемпионата России по волейболу. В 2014 году ее контракт с "Уралочкой" закончился, после чего она перебралась в Москву. Голоснова решила не подписывать контракт с другой командой, разослав вместо этого резюме по столичным фитнес-клубам и устроившись на работу в один из них. Тренировки, здоровый образ жизни и блогерство стали ее основным занятием.

Алена Голоснова Чемпионат

Девушка также воспитывает дочь, которая родилась с редким синдромом Ретта. Девочка отстает в психоэмоциональном и физическом развитии, но Голоснова не отчаивается и верит, что им удастся победить победить эту болезнь.

OBOZREVATEL предлагает вам оценить красоту спортсменки, за жизнью которой в Instagram следят более 200 тысяч человек.

Алена Голоснова @alenagolosnova

Алена Голоснова @alenagolosnova

Алена Голоснова @alenagolosnova

Алена Голоснова @alenagolosnova

Алена Голоснова @alenagolosnova

Алена Голоснова @alenagolosnova

Алена Голоснова @alenagolosnova

Алена Голоснова @alenagolosnova

Алена Голоснова @alenagolosnova

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая волейболистка сборной Италии Вероника Ангелони поделилась сексуальными фотографиями в купальнике.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!