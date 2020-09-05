Экс-подруга "нового Шевченко", ушедшая к футболисту "Шахтера", озадачила снимком в купальнике

Максим Иншаков Раздевалка 05:20, 5.09.2020

Бывшая девушка динамовца Владислава Супряги, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Шевченко", выложила свои фотографии в бикини и задала вопрос поклонникам.

У себя в Instagram подруга футболиста "Шахтера" Валерия Бондаря разместила снимки из Турции и поинтересовалась, какая из них красивее.

"Я влюблена в эту серию. Кайфую максимально от всех фоток. А какое для вас самое топовое? Я тащусь от первой и третьей", – подписала фото красотка.

Даша Савина обратилась к поклонникам
Instagram Даши Савиной
Девушка попросила выбрать лучшее фото
Instagram Даши Савиной
Красотка отдыхает в Турции
Instagram Даши Савиной
Подруга футболиста сфотографировалась в бикини
Instagram Даши Савиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бондарь получил множество нелицеприятных сообщений после опубликованной в Instagram фотографии, на которой он позирует вместе с Дашей Савиной.

Защитник "горняков" выложил совместный снимок с Савиной на своей странице в социальной сети и нарвался на недовольные комментарии со стороны футболистов "Динамо" и "Днепра-1". Большинство из них вместе с ним и Супрягой выиграли чемпионат мира до 20 лет в составе сборной Украины в 2019 году.

Позже полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили резко высказался об отношениях Бондаря и Супряги.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Переписка у "слуги" в телефоне: Ермак –​​​​​​​ аферист, избрание главой САП Костина поставит крест на безвизе. Фото

У Крыма пронеслись бомбардировщики США: РФ не смогла перехватить

Экс-глава Днепропетровской ОГА Резниченко вошел в "Пропозицію"

В Каменском учительница ударила девочку, обозвавшую ее дурой: в сети разгорелся скандал

Алина Гросу о муже и беременности: предпочитаю хранить счастье в тишине