Экс-подруга "нового Шевченко", ушедшая к футболисту "Шахтера", озадачила снимком в купальнике

Бывшая девушка динамовца Владислава Супряги, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Шевченко", выложила свои фотографии в бикини и задала вопрос поклонникам.

У себя в Instagram подруга футболиста "Шахтера" Валерия Бондаря разместила снимки из Турции и поинтересовалась, какая из них красивее.

"Я влюблена в эту серию. Кайфую максимально от всех фоток. А какое для вас самое топовое? Я тащусь от первой и третьей", – подписала фото красотка.

Даша Савина обратилась к поклонникам Instagram Даши Савиной

Девушка попросила выбрать лучшее фото Instagram Даши Савиной

Красотка отдыхает в Турции Instagram Даши Савиной

Подруга футболиста сфотографировалась в бикини Instagram Даши Савиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бондарь получил множество нелицеприятных сообщений после опубликованной в Instagram фотографии, на которой он позирует вместе с Дашей Савиной.

Защитник "горняков" выложил совместный снимок с Савиной на своей странице в социальной сети и нарвался на недовольные комментарии со стороны футболистов "Динамо" и "Днепра-1". Большинство из них вместе с ним и Супрягой выиграли чемпионат мира до 20 лет в составе сборной Украины в 2019 году.

Позже полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили резко высказался об отношениях Бондаря и Супряги.

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