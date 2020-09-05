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Экс-подруга "нового Шевченко", ушедшая к футболисту "Шахтера", озадачила снимком в купальнике

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,0 т.
Даша Савина

Даша Савина задала вопрос своим поклонникам.

Бывшая девушка динамовца Владислава Супряги, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Шевченко", выложила свои фотографии в бикини и задала вопрос поклонникам.

У себя в Instagram подруга футболиста "Шахтера" Валерия Бондаря разместила снимки из Турции и поинтересовалась, какая из них красивее.

"Я влюблена в эту серию. Кайфую максимально от всех фоток. А какое для вас самое топовое? Я тащусь от первой и третьей", – подписала фото красотка.

Даша Савина обратилась к поклонникам

Даша Савина обратилась к поклонникам Instagram Даши Савиной

Девушка попросила выбрать лучшее фото

Девушка попросила выбрать лучшее фото Instagram Даши Савиной

Красотка отдыхает в Турции

Красотка отдыхает в Турции Instagram Даши Савиной

Подруга футболиста сфотографировалась в бикини

Подруга футболиста сфотографировалась в бикини Instagram Даши Савиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бондарь получил множество нелицеприятных сообщений после опубликованной в Instagram фотографии, на которой он позирует вместе с Дашей Савиной.

Защитник "горняков" выложил совместный снимок с Савиной на своей странице в социальной сети и нарвался на недовольные комментарии со стороны футболистов "Динамо" и "Днепра-1". Большинство из них вместе с ним и Супрягой выиграли чемпионат мира до 20 лет в составе сборной Украины в 2019 году.

Позже полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили резко высказался об отношениях Бондаря и Супряги.

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