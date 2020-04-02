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3 апреля • обновлено в 00:02
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Экс-подруга Неймара Сорая Вучелич с трудом вместила в камеру огромную грудь

2.1т
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Знаменитая сербская модель Сорая Вучелич, которая 2014 год провела вместе с футболистом ПСЖ Неймаром, поразила своих поклонников в Instagram.

33-летняя хорватка опубликовала видео со своей тренировки, при этом огромная грудь девушки едва поместилась в кадр.

Фанаты в комментариях завалили красотку восторженными комментариями, отмечая ее безупречные формы.

#65 kg 🥶☠ nooo #quarantinelife

Публикация от Sara (@sorajavucelic)

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич

@sorajavucelic

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вучевич засветилась в ультра-откровенном наряде перед визитом на одно из тв-шоу

На 30-летней красотке было черное пышное платье, которое прикрывало лишь правую грудь. Левое плечо и грудь были полностью обнажены. Чтобы сохранить хоть какие-то рамки приличия, девушка приклеила на сосок черную "присоску" с кисточкой.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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