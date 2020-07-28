Экс-пловчиха занялась фитнесом и накачала идеальное тело

Француженка Селия Габбиани с детства занималась плаванием и участвовала в профессиональных соревнованиях, но в один момент ее жизнь круто изменилась.

Ее инструктор по вождению был сыном профессионального тренера по кроссфиту. Он сказал девушке, что она обладает отличными данными для того, чтобы стать успешной на этом поприще. Габбиани всегда любила пробовать что-то новое, поэтому не отказалась от предложения позаниматься с его отцом и достигла успеха.

Сейчас на ее страницу в Instagram подписаны более 700 тысяч человек, которые восхищаются ее "идеальным телом" и вдохновляются ее работой над собой. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно оценить результаты тренировок Габбиани.

Селия Габбиани в черном купальнике Instagram Селии Габбиани

Селия Габбиани сфотографировалась напротив зеркала Instagram Селии Габбиани

Селия Габбиани Instagram Селии Габбиани

Селия Габбиани Instagram Селии Габбиани

Селия Габбиани вышла на пробежку Instagram Селии Габбиани

Селия Габбиани в черном купальнике Instagram Селии Габбиани

Селия Габбиани Instagram Селии Габбиани

Селия Габбиани Instagram Селии Габбиани

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