Экс-модель променяла подиум на футбольное поле и стала судьей в чемпионате Украины

Михаил Морозов Раздевалка 01:40, 10.09.2020

Бывшая модель Кристина Козорог променяла подиум на футбольное поле и стала работать главной судьей на матчах чемпионата Украины.

Девушка начала заниматься футболом еще в возрасте восьми лет и даже играла за команду из Высшей женской лиги, но из-за серьезной травмы ей пришлось рано закончить спортивную карьеру. В 2013 году Козорог пошла в школу арбитров и несколько лет судила матчи регионального и юниорского уровня. За это время она успела получить высшее образование и принять участие в конкурсе "Мисс Украина".

На протяжении недолгого времени Кристина выступала как подиумная модель, пока окончательно не решила связать свою жизнь с футболом. В 2018-м Козорог дебютировала во Второй лиге Украины, на матчах которой работает и по сей день.

Кристина Козорог на работе
XSPORT
Кристина Козорог и миниатюрное футбольное поле
XSPORT
Кристина Козорог и панорама города
Facebook Кристины Козорог
Кристина Козорог сделала селфи
Футбол 24
Кристина Козорог в черно-белом цвете
Instagram СК "Горняк"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине нашли неотразимую девушку-арбитра, которая похожа на знаменитую голливудскую актрису.

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Спорт Раздевалка

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