Экс-модель Playboy пообещала раздеться, если "Челси" выиграет ЛЧ: фото красотки

Бывшая модель Playboy Джессика Лопес пообещала полностью раздеться, если ее любимый футбольный клуб "Челси" выиграет Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

"Если "Челси" выиграет Лигу чемпионов, я буду позировать голой с их футболкой. Ничто меня не остановит", – цитирует ее слова издание The Sun.

Джессика Лопес @jessicalopesofficial

Лопес переехала в Великобританию в 2015-м ради карьеры модели после того, как ей удалось вылечиться от рака яичников. В 2019 году она выиграла британский конкурс "Мисс Бум Бум", победа в котором присуждается обладательнице лучших ягодиц.

Отметим, что, скорее всего, Лопес не придется выполнять свое обещание, поскольку ее любимая команда проиграла первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" со счетом 0:3.

Джессика Лопес @jessicalopesofficial

Джессика Лопес @jessicalopesofficial

Джессика Лопес @jessicalopesofficial

Джессика Лопес @jessicalopesofficial

Джессика Лопес @jessicalopesofficial

Джессика Лопес @jessicalopesofficial

Джессика Лопес @jessicalopesofficial

Джессика Лопес @jessicalopesofficial

Джессика Лопес @jessicalopesofficial

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