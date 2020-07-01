Экс-игрок "Динамо" подрался с бывшей женой – опубликовано видео

В сети появилось видео драки бывшего футболиста киевского "Динамо" Дуду и его экс-жены Маллу Оханны.

На Twitter-канале Futebol FX было опубликовано эксклюзивный ролик, на котором между бразильцем и его бывшей супругой произошел серьезный конфликт. На видео с камер наблюдения Оханна ведет себя крайне агрессивно. Сначала она оттолкнула Дуду, когда он пытался сесть в машину, а затем набросилась на него, когда он все же смог попасть на заднее сиденье.

Напомним, что бразилец выступал за "Динамо" с 2011 по 2014 год, после чего был отдан в аренду в "Гремио", а в 2015-м его продали в "Палмейрас". В составе киевлян Дуду провел 32 матча, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оханна обвинила футболиста в нанесении ей телесных повреждений в ходе одного из конфликтов и рассказала, что этот случай избиения стал далеко не первым за время их отношений.