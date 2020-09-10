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Экс-главный тренер сборной Украины по футболу стал отцом в 70 лет. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
2,4 т.
Мария Конькова

Бывший главный тренер сборной Украины и экс-президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков, которому 19 сентября исполнится 71 год, стал отцом.

5 сентября его 34-летняя жена Мария, с которой он живет с 2017 года, родила девочку Сашу.

"Сегодня мой мир наполнился до краев неведомой ранее любовью. Сашенька, доченька, наш милый ребенок", – написала Мария Конькова в своем Instagram.

Мария Конькова поделилась радостной новостью с подписчиками
Мария и Анатолий Коньковы
Мария и Анатолий Коньковы на отдыхе
Мария Конькова в белом платье
Мария Конькова беременная

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 89-летний экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом. Его 44-летняя супруга Фабиана Флози родила ему сына, которого назвали Эйсом (Ace).

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