Экс-главный тренер сборной Украины по футболу стал отцом в 70 лет. Фотофакт

Бывший главный тренер сборной Украины и экс-президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков, которому 19 сентября исполнится 71 год, стал отцом.

5 сентября его 34-летняя жена Мария, с которой он живет с 2017 года, родила девочку Сашу.

"Сегодня мой мир наполнился до краев неведомой ранее любовью. Сашенька, доченька, наш милый ребенок", – написала Мария Конькова в своем Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 89-летний экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом. Его 44-летняя супруга Фабиана Флози родила ему сына, которого назвали Эйсом (Ace).

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