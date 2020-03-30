Экс-футболистка, ставшая бикини-моделью, похвасталась пышными формами

Эбигейл Рэтчфорд, мечтавшая о футбольной карьере, но ставшая одной из самых известных бикини-моделей в мире, не устает радовать подписчиков горячими фотографиями.

Рэтчфорд хотела стать футболисткой, но проблемы со здоровьем не позволили ей полностью посвятить себя этому занятию. Она не была сломлена этой неудачей и нашла себя в модельном бизнесе, стремительно захватив интернет после публикации нескольких фотографий в Facebook в 2013 году.

Эбигейл Рэтчфорд @abigailratchford

Сейчас у нее 9 миллионов подписчиков в Instagram, а в ее портфолио входят съемки для крупнейших мужских журналов планеты. Фотографии Рэтчфорд появлялись на страницах Maxim, Esquire, Playboy, Sports Illustrated и других изданий. Для полного счастья ей осталось выполнить лишь одну мечту – стать известной актрисой. Кто знает, может быть в скором времени мы увидим американскую красотку в одном из голливудских фильмов.

Эбигейл Рэтчфорд @abigailratchford

Эбигейл Рэтчфорд @abigailratchford

Эбигейл Рэтчфорд @abigailratchford

Эбигейл Рэтчфорд @abigailratchford

Эбигейл Рэтчфорд @abigailratchford

Эбигейл Рэтчфорд @abigailratchford

Эбигейл Рэтчфорд @abigailratchford

Как сообщал OBOZREVATEL, известные бразильские фитоняшки Валерия Пачеко и Ари Кларк вышли голыми на пляж, устроив "ню"-фотосессию.

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