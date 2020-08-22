Экс-футболист УПЛ изобразил на видео секс с сотрудником клуба после победы в матче РПЛ

Бывший игрок "Волыни" Эрик Бикфалви, защищавший цвета луцкого клуба с 2012 по 2015 года, отметился нестандартным поступком в раздевалке екатеринбуржского "Урала".

Румынский футболист после победы в матче чемпионата России в Премьер-лиге (РПЛ) над "Краснодаром" (1:0), взял сотрудника клуба за куртку и начал имитировать с ним половой акт (на видео в правом нижнем углу).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун схожим образом отметили чемпионство.

Отметим, что Бикфалви 15 июля, отметился фантастическим ударом в матче 29-го тура РПЛ.

32-летний румын венгерского происхождения забил гол ударом через себя в поединке против тульского "Арсенала".

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