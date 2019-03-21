Экс-футболист сборной России помог похоронить трагически умершую Началову

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин помог с организацией панихиды и захоронения родителям своей бывшей жены Юлии Началовой.
Футболист решил поддержать родных певицы, потерявшим самого дорогого человека, и приехал на траурную церемонию на Троекуровском кладбище в Москве.
Началова и Алдонин
mk.ru
В похоронном зале находилось сотни человек — все они были друзьями и родственниками трагически умершей артистки. Алдонин стоял рядом с дочерью Верой, единственным ребенком Началовой от брака со спортсменом.
Юлия Началова и Евгений Алдонин поженились в 2006. Пара воспитывала дочь, которая появилась на свет 1 декабря 2006 года. В 2011 семья распалась.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российская певица Юлия Началова скоропостижно скончалась 16 марта.
38-летняя женщина была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния здоровья певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Со временем стало известно об острой почечной недостаточности.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта сообщили, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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