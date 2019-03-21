Экс-футболист сборной России помог похоронить трагически умершую Началову

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин помог с организацией панихиды и захоронения родителям своей бывшей жены Юлии Началовой.

Футболист решил поддержать родных певицы, потерявшим самого дорогого человека, и приехал на траурную церемонию на Троекуровском кладбище в Москве.

Началова и Алдонин mk.ru

В похоронном зале находилось сотни человек — все они были друзьями и родственниками трагически умершей артистки. Алдонин стоял рядом с дочерью Верой, единственным ребенком Началовой от брака со спортсменом.

Юлия Началова и Евгений Алдонин поженились в 2006. Пара воспитывала дочь, которая появилась на свет 1 декабря 2006 года. В 2011 семья распалась.

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