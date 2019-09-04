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4 сентября • обновлено в 13:23
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Экс-футболист Реала попался на распространении детского порно

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Бывший защитник дортмундской "Боруссии", "Реала", "Шальке" и сборной Германии Кристоф Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии.

Кристоф Метцельдер

Кристоф Метцельдер

Global Look Press

Полиция Гамбурга начала расследование после заявления женщины, предоставившей как минимум 15 детских порнографических фотографий, которые Метцельдер отправил ей через WhatsApp, сообщает RTL.

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Полиция задержала Метцельдера около спортивной школы в Хеннефе, изъяла у него мобильный телефон. Во время обыска дома у Метцельдера был изъят также и компьютер.

Как сообщал OBOZREVATEL, самый популярный порносайт в мире Pornhub назвал десятку футболистов, которых чаще всего искали пользователи ресурса.

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Место
Германия
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