Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Чиприан Марика попал в громкий секс-скандал в Румынии после публикации видео, на котором в его номере оказалась жена сына местного чиновника.

Как сообщает издание Sport.ro, Флорин Мунтян, отец которого раньше возглавлял государственную газовую компанию Transgaz, следил за своей женой Анной, подозревая ее в измене. Флорин постучался в номер отеля в городе Клуж-Напока, в котором, как ему сказали, она находится, но из него вышла не Анна, а Марика в полотенце. Он несколько минут уговаривал Мунтяна успокоиться и не стучать в дверь, но тот был непреклонен. В какой-то момент его жена все-таки появилась на пороге, но объяснить ситуацию долго не могла.

Чиприан Марика СПОРТ bigmir)net

Стоит отметить, что видео было записано еще в августе 2019 года, но появилось в сети только сейчас. Анна отлично знакома с женой Марики, ведь их семьи проживают по соседству.

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