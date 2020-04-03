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3 апреля • обновлено в 09:14
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Экс-динамовец Алиев рассказал об изменах жене: спортивные итоги 2 апреля

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Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал, как бил и изменял жене, а итальянская "Фиорентина" провела переговоры по трансферу украинца Руслана Малиновского.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 2 апреля.

Кроме того, глава UFC Дана Уайт признался, что не удивился отказу Хабиба Нурмагомедова выходить на бой с Тони Фергюсоном. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Мурат Гассиев Сергей Стаховский Хабиб Нурмагомедов Александр Усик Руслан Малиновский Александр Алиев
Тег
ФК Динамо Киев
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