Экс-динамовец Алиев рассказал об изменах жене: спортивные итоги 2 апреля

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал, как бил и изменял жене, а итальянская "Фиорентина" провела переговоры по трансферу украинца Руслана Малиновского.

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Кроме того, глава UFC Дана Уайт признался, что не удивился отказу Хабиба Нурмагомедова выходить на бой с Тони Фергюсоном. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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