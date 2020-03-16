Экс-девушка знаменитого YouTube-блогера и боксера покорила сеть откровенными фото

Тана Монго является экс-девушкой известного YouTube-блогера Джейка Пола, который недавно последовал примеру своего старшего брата Логана, и вышел на боксерский ринг против другого блогера.

21-летняя красотка, которая также может похвастаться огромной популярностью на платформе – у нее почти 5,3 миллиона подписчиков – и Пол начали встречаться в апреле 2019 года, в июле провели фейковую свадьбу, а уже в январе 2020 года объявили о расставании.

Тана Монго @tanamongeau

Сейчас Монго, которая начала карьеру на YouTube в возрасте 16 лет, завоевала любовь зрителей благодаря откровенным и смешным видео из ее жизни. Кроме того, девушка обладает привлекательной внешностю и пышными формами, в чем OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться.

Тана Монго @tanamongeau

Тана Монго @tanamongeau

Тана Монго @tanamongeau

Тана Монго @tanamongeau

Тана Монго @tanamongeau

Тана Монго @tanamongeau

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-боец MMA и известная актриса Сидни Суини похвасталась идеальной грудью.

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