Экс-боец MMA похвасталась идеальной грудью: опубликованы фото красотки

Американская актриса и экс-боец смешанных единоборств Сидни Суини стремительно набирает популярность благодаря игре в успешных молодежных сериалах.
22-летняя девушка снималась в телешоу "Сплошной отстой!" от Netflix и "Эйфория" от HBO, а также имела эпизодическую роль в нашумевшем "Рассказе служанки".
Сидни Суини
@sydney_sweeney
В 14 лет Суини начала заниматься MMA, а в 18 приняла участие в соревнованиях по грэпплингу (борцовская техника с использованием захватов — Ред.), в котором ей противостояли парни из более высокой весовой категории. В одном из интервью она рассказала, что заняла первое место на соревнованиях, и заверила, что они не поддавались.
OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в красоте Суини, которая не перестает радовать своих подписчиков соблазнительными фото.
Сидни Суини
@sydney_sweeney
Сидни Суини
@sydney_sweeney
Сидни Суини
@sydney_sweeney
Сидни Суини
@sydney_sweeney
Сидни Суини
@sydney_sweeney
Сидни Суини
@sydney_sweeney
Сидни Суини
@sydney_sweeney
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