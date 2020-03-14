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14 марта • обновлено в 02:17
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Экс-боец MMA похвасталась идеальной грудью: опубликованы фото красотки

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Американская актриса и экс-боец смешанных единоборств Сидни Суини стремительно набирает популярность благодаря игре в успешных молодежных сериалах.

22-летняя девушка снималась в телешоу "Сплошной отстой!" от Netflix и "Эйфория" от HBO, а также имела эпизодическую роль в нашумевшем "Рассказе служанки".

Сидни Суини

Сидни Суини

@sydney_sweeney

В 14 лет Суини начала заниматься MMA, а в 18 приняла участие в соревнованиях по грэпплингу (борцовская техника с использованием захватов — Ред.), в котором ей противостояли парни из более высокой весовой категории. В одном из интервью она рассказала, что заняла первое место на соревнованиях, и заверила, что они не поддавались.

OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в красоте Суини, которая не перестает радовать своих подписчиков соблазнительными фото.

Сидни Суини

Сидни Суини

@sydney_sweeney

Сидни Суини

Сидни Суини

@sydney_sweeney

Сидни Суини

Сидни Суини

@sydney_sweeney

Сидни Суини

Сидни Суини

@sydney_sweeney

Сидни Суини

Сидни Суини

@sydney_sweeney

Сидни Суини

Сидни Суини

@sydney_sweeney

Сидни Суини

Сидни Суини

@sydney_sweeney

Как сообщал OBOZREVATEL, американская красотка из UFC Маккензи Дерн показала пышные формы.

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Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Тема
MMA
Место
США
Тег
актриса
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