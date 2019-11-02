Популярная украинская фитнес-модель снялась голой после тренировки

Популярная киевская фитнес-модель Екатерина Слабунова произвела настоящий фурор среди своих поклонников, выложив откровенные фото в раздевалке одного из столичных тренажерных залов.

31-летняя спортсменка, которая несколько лет назад приехала из Донецка, сделала селфи, лишь немного прикрываясь полотенцем.

Многотысячные подписчики в Intstagram бурно отреагировали на такую эротику, завалив украинку восторженными комментариями.

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная итальянская фитоняшка Данила Каттани произвела настоящий фурор в Instagram своими откровенными фотографиями.

Призерка международных турниров по фитнесу и бодибилдингу показала себя полностью раздетой и призвала своих подписчиц делать так же.

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