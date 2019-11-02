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2 ноября • обновлено в 19:26
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Популярная украинская фитнес-модель снялась голой после тренировки

2.9т Читать материал на украинском

Популярная киевская фитнес-модель Екатерина Слабунова произвела настоящий фурор среди своих поклонников, выложив откровенные фото в раздевалке одного из столичных тренажерных залов.

31-летняя спортсменка, которая несколько лет назад приехала из Донецка, сделала селфи, лишь немного прикрываясь полотенцем.

Многотысячные подписчики в Intstagram бурно отреагировали на такую эротику, завалив украинку восторженными комментариями.

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Новости
Фитнес-модель из Украины заработала миллионы благодаря невероятной внешности: фото красотки

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная итальянская фитоняшка Данила Каттани произвела настоящий фурор в Instagram своими откровенными фотографиями.

Призерка международных турниров по фитнесу и бодибилдингу показала себя полностью раздетой и призвала своих подписчиц делать так же.

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Ракета Светлана
Ракета Светлана
Если не раздета разве нельзя смотреть?
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