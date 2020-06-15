Ефремову устроили публичный суд, – легенда "Спартака" о ДТП с актером

Александр Чеканов Раздевалка 22:08, 15.06.2020 Обновлено: 22:22, 15.06.2020

Легендарный футболист московского "Спартака" Юрий Гаврилов осудил освещение в СМИ ДТП с участием болельщика клуба и знаменитого актера Михаила Ефремова.

По мнению бывшего игрока "красно-белых", артист, как виновник смертельной аварии, должен ответить по закону.

"Самое печальное, что человек погиб, и его уже не вернуть. К сожалению, Михаил не в первый раз, выпив, садился за руль. Естественно, кто-то должен был его остановить и посадить в такси или воспользоваться услугой "трезвый водитель". Для Ефремова это клеймо на всю оставшуюся жизнь. Писали, что ему грозит до семи лет заключения, а теперь максимальный срок вырос до 12 лет. Михаил – наш любимый актер, но его действия оправдать невозможно, при этом ему сейчас устроили публичный суд на телевидении и в СМИ", – цитирует Гаврилова "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП вечером 8 июня. В результате аварии умер 57-летний Сергей Захаров. Актер записал видеообращение к семье погибшего, попросив прощения у всего общества, отметив, что "нет больше никакого Ефремова".

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