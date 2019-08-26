Еда с обнаженной девушки: чемпион мира устроил развратную вечеринку

Чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе Энди Руис в честь своего 30-летия закатил роскошную вечеринку, на которой официантки разносили гостям напитки в нижнем белье.

Кроме того, по информации The Sun, гости могли угоститься суши и роллами прямо с тела обнаженной девушки.

Стоит отметить, что Руису исполнится 30 лет только 11 сентября. В июне он нокаутировал Энтони Джошуа и стал чемпионом мира. Реванш состоится 7 декабря. Из-за подготовки к ответственному поединку мексиканец перенес юбилей на более ранний срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Руис выступил с радикальным заявлением о реванше с Джошуа.

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