Двукратная чемпионка мира по бодифитнесу в категории свыше 168 сантиметров Юлия Ушакова рассказала, что откровенная фотосессия для мужского журнала Maxim привела к конфликту с мамой.

Спортсменка рассказала, что ее фото были опубликованы в 2017 году.

"Это был разворот Maxim, март 2017. У меня не осталось ни одного экземпляра, представляете?! Помню, за это фото мама меня заблокировала", — призналась спортсменка.

Двукратную чемпионку мира забанила мама из-за съемки в Maxim Instagram Юлии Ушаковой

По словам пятикратной чемпионки России съемки для журнала были "maximально качественными".

"Классный фотограф и классная команда на площадке! Раньше все хотели попасть в Maxim, так как снимались только звезды", — написала Ушакова в в Instagram.

Двукратную чемпионку мира забанила мама из-за съемки в Maxim Instagram Юлии Ушаковой

Двукратную чемпионку мира забанила мама из-за съемки в Maxim Instagram Юлии Ушаковой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ушакова похвасталась "мокрым" фото без нижнего белья. Девушка порадовала своих подписчиков в Instagram горячим снимком с отдыха на Бали.