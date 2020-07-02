Двукратную чемпионку мира забанила мама из-за съемки в Maxim
Юлия Ушакова раскрыла факт из своей биографии. Instagram Юлии Ушаковой
Двукратная чемпионка мира по бодифитнесу в категории свыше 168 сантиметров Юлия Ушакова рассказала, что откровенная фотосессия для мужского журнала Maxim привела к конфликту с мамой.
Спортсменка рассказала, что ее фото были опубликованы в 2017 году.
"Это был разворот Maxim, март 2017. У меня не осталось ни одного экземпляра, представляете?! Помню, за это фото мама меня заблокировала", — призналась спортсменка.
Двукратную чемпионку мира забанила мама из-за съемки в Maxim Instagram Юлии Ушаковой
По словам пятикратной чемпионки России съемки для журнала были "maximально качественными".
"Классный фотограф и классная команда на площадке! Раньше все хотели попасть в Maxim, так как снимались только звезды", — написала Ушакова в в Instagram.
Двукратную чемпионку мира забанила мама из-за съемки в Maxim Instagram Юлии Ушаковой
Двукратную чемпионку мира забанила мама из-за съемки в Maxim Instagram Юлии Ушаковой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ушакова похвасталась "мокрым" фото без нижнего белья. Девушка порадовала своих подписчиков в Instagram горячим снимком с отдыха на Бали.