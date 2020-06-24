Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу похвасталась идеальным телом

Победительница Олимпийских игр в 2008 и 2012 годах в составе сборной Бразилии Жаклин Карвалью является одной из самых сексуальных волейболисток планеты.

Она начала взрослую карьеру в 19 лет. В первом же сезоне за "Осаско" ей удалось выиграть бразильскую Суперлигу со своей командой. Всего на ее счету пять чемпионских титулов в Бразилии, один – в Италии и одна победа на клубном чемпионате мира по волейболу.

На страницу Карвалью в Instagram подписаны более 900 тысяч человек, которые не устают восхищаться красотой и стройным телом спортсменки. OBOZREVATEL предлагает вам насладиться сексуальными снимками бразильянки.

Жаклин Карвалью в бассейне Instagram Жаклин Карвалью

Жаклин Карвалью и волны Instagram Жаклин Карвалью

Жаклин Карвалью позирует в фиолетовом купальнике Instagram Жаклин Карвалью

Жаклин Карвалью позирует в белом купальнике Instagram Жаклин Карвалью

Жаклин Карвалью расстегнула джинсовку Instagram Жаклин Карвалью

Жаклин Карвалью позирует в темно-синем купальнике Instagram Жаклин Карвалью

Жаклин Карвалью надела белую рубашку Instagram Жаклин Карвалью

Жаклин Карвалью на стуле Instagram Жаклин Карвалью

Жаклин Карвалью надела джинсовую рубашку на голое тело Instagram Жаклин Карвалью

Жаклин Карвалью вылезла из бассейна Instagram Жаклин Карвалью

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