Двух футболистов выгнали из сборной Англии за приглашение моделей в отель

Полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена и нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда выгнали из расположения сборной Англии после того, как они привели в отель двух исландских моделей.

Как сообщает издание The Sun, после матча Лиги наций против сборной Исландии футболисты помогли 20-летней модели Наде Сиф Линдаль Гуннарсдоттир и ее сестре 19-летней Ларе Клаусен попасть незамеченными в отель, где базировалась их национальная команда. Несмотря на это, об их встрече стало известно практически сразу, поскольку одна из девушек опубликовала видео из номера Гринвуда и Фодена у себя в Snapchat.

На следующий день футболисты были отчислены из сборной и пропустят следующие четыре игры национальной команды. Кроме того, они были вынуждены заплатить штраф за нарушение правил карантина, установленных в Исландии.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный английский футболист на карантине устроил бесконтрольную секс-вечеринку с моделями.

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