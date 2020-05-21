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21 мая • обновлено в 23:46
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Доротея Вирер показала голые ноги и очаровала Instagram

3.2т
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Трехкратная чемпионка мира по биатлону и действующая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер выложила летнее фото в соблазнительном платье.

На снимке 30-летняя итальянка запечатлена в коротком голубом платье, которое подчеркивает стройные формы биатлонистки.

Юзеры в сети не смогли сдержать восторженных комментариев от обнаженных и подтянутых ног титулованной спортсменки.

"Какая секси!" Лучшая биатлонистка мира показала голые ноги и очаровала Instagram

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Как сообщал OBOZREVATEL, Вирер 3 апреля отпраздновала свой 30-летний юбилей. В честь этого фанаты в сети выложили сексуальные снимки спортсменки.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Доротея Вирер
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