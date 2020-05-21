Доротея Вирер показала голые ноги и очаровала Instagram

Трехкратная чемпионка мира по биатлону и действующая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер выложила летнее фото в соблазнительном платье.

На снимке 30-летняя итальянка запечатлена в коротком голубом платье, которое подчеркивает стройные формы биатлонистки.

Юзеры в сети не смогли сдержать восторженных комментариев от обнаженных и подтянутых ног титулованной спортсменки.

@dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Как сообщал OBOZREVATEL, Вирер 3 апреля отпраздновала свой 30-летний юбилей. В честь этого фанаты в сети выложили сексуальные снимки спортсменки.

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