Домашняя эротика чемпионки мира попала в сеть - фотофакт

Английская чемпионка мира по плаванию Франческа Холсолл попала в неприятную ситуацию с личными фотографиями.

Рекордсменка чемпионата Европы 2010 года в Будапеште (2 "золота", 2 "серебра" и "бронза") лишилась своих интимных селфи, которые были предназначены ее любимому человеку.

Хакеры взломали смартфон спортсменки, выложив все снимки в открытый доступ.

Франческа Холсолл @francescahalsall

Франческа Холсолл @francescahalsall

Франческа Холсолл @francescahalsall

Франческа Холсолл @francescahalsall

Франческа Холсолл @francescahalsall

Франческа Холсолл @francescahalsall

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакеры взломали переписку самых известных лесбиянок абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тишы Торрес и Ракель Пеннингтон и выложили в сеть их интимные фотографии.

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