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26 января • обновлено в 02:40
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Домашняя эротика чемпионки мира попала в сеть - фотофакт

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Английская чемпионка мира по плаванию Франческа Холсолл попала в неприятную ситуацию с личными фотографиями.

Рекордсменка чемпионата Европы 2010 года в Будапеште (2 "золота", 2 "серебра" и "бронза") лишилась своих интимных селфи, которые были предназначены ее любимому человеку.

Хакеры взломали смартфон спортсменки, выложив все снимки в открытый доступ.

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

@francescahalsall

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

@francescahalsall

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

@francescahalsall

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

@francescahalsall

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

@francescahalsall

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

@francescahalsall

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл

Франческа Холсолл

The Fappening | Icloud

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Автор
Максим Богданов
Тема
плавание
Место
Англия
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