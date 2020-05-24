Дочь Суркиса "зажгла" с футболистом "Динамо"

Максим Богданов Раздевалка 13:47, 24.05.2020

Младшая дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна вместе с игроком молодежной команды Кристианом Беловаром в одном из столичных супермаркетов устроили большую закупку после карантина.

18-летняя красотка у себя в Instagram опубликовала зажигательные совместные фотографии. В кадре Яна сидит в тележке для продуктов, а водителем выступает Кристиан.

Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Кристиан Беловар
@kristianbilovar4

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яна Суркис резко отреагировала на вылет команды из Лиги Европы.

В частности, на своей странице в социальной сети Instagram девушка обратилась к фанатам клуба, которые забросали ее оскорбительными сообщениями.

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Спорт Раздевалка

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