Дочь Виктора Леоненко показала соблазнительные фото в купальнике

Максим Богданов Раздевалка 20:46, 31.05.2020

Дочка легендарного футболиста киевского "Динамо" Виктора Леоненко собирает сотни восторженных отзывов в Instagram, публикуя фотографии из своей жизни.

Недавно Олеся похвасталась отдыхом в жарком Египте. Несмотря на то, что 29-летняя киевлянка по образованию художник-дизайнер, по профессии она не работает. В свое время красотка открыла в столице Украины школу по танцам и преподает в ней до сих пор.

Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_

Как сообщал OBOZREVATEL, горячие фото Олеси в бикини вызвали восторг у фанатов. Болельщики восторгаются формами девушки и отмечают поразительное сходство с отцом.

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Спорт Раздевалка

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