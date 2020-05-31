Дочка легендарного футболиста киевского "Динамо" Виктора Леоненко собирает сотни восторженных отзывов в Instagram, публикуя фотографии из своей жизни.
Недавно Олеся похвасталась отдыхом в жарком Египте. Несмотря на то, что 29-летняя киевлянка по образованию художник-дизайнер, по профессии она не работает. В свое время красотка открыла в столице Украины школу по танцам и преподает в ней до сих пор.
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Как сообщал OBOZREVATEL, горячие фото Олеси в бикини вызвали восторг у фанатов. Болельщики восторгаются формами девушки и отмечают поразительное сходство с отцом.
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