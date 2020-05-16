Дочь легендарного футболиста поразила обнаженной фотосессией

Приемная дочь легендарного английского футболиста Пола Гаскойна Бьянка стала настоящей звездой Instagram, демонстрируя свои пышные формы поклонникам.

На страницу 33-летней британской гламурной модели и телеведущей подписано более 288 000 человек, которые оставляют под каждым снимком девушки сотни восторженных комментариев.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться фигурой красотки.

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

@biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Бьянка Гаскойн @biancagascoigne1

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летняя внучка Валерия Лобановского Ксения вызвала бурное обсуждение в сети, выложив фотографию в откровенном наряде.

У себя в Instagram молодая девушка похвасталась нарядом с достаточно глубоким декольте. Такой снимок не вызвал одобрение у подписчиков Ксении.

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