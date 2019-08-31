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Дочь Кафельникова случайно показала свое скандальное фото

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Дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова сделала фото с наркотиками, которое опубликовала в Instagram.

Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова

Instagram

На своей странице Алеся Кафельникова в преддверии Недели моды в Париже разместила снимок, на котором ее лицо закрывают пакетики с разными видами марихуаны.

"Маска перед Неделей моды", — оставила модель подпись под фото. Снимок вскоре был удален.

Дочь Кафельникова случайно показала свое скандальное фото

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале этого года в сети появилось видео, где Алеся с изрезанными руками принимает помощь врачей.

В подписи к ролику указано, что девушка находится в клинике после передозировки наркотиками. Кроме видео есть и фотографии, одна из которых подписана "Хочу умереть".

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Персона
Алеся Кафельникова
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