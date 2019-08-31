Дочь Кафельникова случайно показала свое скандальное фото

Дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова сделала фото с наркотиками, которое опубликовала в Instagram.
Алеся Кафельникова
На своей странице Алеся Кафельникова в преддверии Недели моды в Париже разместила снимок, на котором ее лицо закрывают пакетики с разными видами марихуаны.
"Маска перед Неделей моды", — оставила модель подпись под фото. Снимок вскоре был удален.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале этого года в сети появилось видео, где Алеся с изрезанными руками принимает помощь врачей.
В подписи к ролику указано, что девушка находится в клинике после передозировки наркотиками. Кроме видео есть и фотографии, одна из которых подписана "Хочу умереть".
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