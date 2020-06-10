Дочь Кафельникова полностью обнаженной попала на обложку журнала

Дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова у себя в Instagram выложила снимок журнала Elle с собой на обложке.

В кадре Алеся лежит в окне полностью обнаженной, развернувшись бедрами в объектив камеры.

"Так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь поймать солнце", – подписала пост девушка.

Instagram Алеси Кафельниковой

Как сообщал OBOZREVATEL, Алеся Кафельникова в преддверии Недели моды в Париже разместила снимок, на котором ее лицо закрывают пакетики с разными видами марихуаны.

В начале 2019-го в сети появилось видео, где Алеся с изрезанными руками принимает помощь врачей.

В подписи к ролику указано, что девушка находится в клинике после передозировки наркотиками. Кроме видео есть и фотографии, одна из которых подписана "Хочу умереть".

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