Дочь Кафельникова показала голые фото с отдыха

Дочка легендарного российского теннисиста Евгения Кафельникова, поразила своих поклонников, выложив откровенные снимки с отдыха на Бали.

На фотографиях Алеся Кафельникова изображена в различных локация но стабильно без одежды.

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Алеся Кафельникова Instagram

Напомним, что в январе этого года в сети появилось видео с Алесей, где она с изрезанными руками принимает помощь врачей.

В подписи к ролику указано, что Алеся Кафельникова находится в клинике после передозировки наркотиками. Кроме видео есть и фотографии, одна из которых подписана "Хочу умереть".

Как сообщал OBOZREVATEL, о серьезных проблемах в семье Кафельниковых стало известно еще летом позапрошлого года. 18-летняя модель пропала "с радаров" своих близких, а затем была найдена в реанимации.

При этом другой источник утверждал, что девушка находится дома после отравления алкоголем.

Ранее дочь Кафельникова довела соцсети до экстаза фотосессией без нижнего белья.

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