"Динамовцы, смотрите": Александр Алиев надел футболку "Шахтера"

Михаил Морозов Раздевалка 15:04, 24.04.2020 Обновлено: 16:01, 24.04.2020

Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев проиграл серию челленджей своему экс-одноклубнику Виталию Мандзюку и надел футболку злейшего врага киевлян "Шахтера" с 44-м номером Ярослава Ракицкого.

"Первый раз надеваю футболку "Шахтера", так что, динамовцы, смотрите. Болельщики, я вас прошу, это чисто из-за того, что я проиграл. Не думайте ничего. Все равно мое сердце принадлежит киевскому "Динамо" и московскому "Локомотиву"", – сказал Алиев в новом выпуске на YouTube-канале "Кент".

Александр Алиев

Экс-футболист обратился к генеральному директору "горняков" Сергею Палкину и спросил, как руководство клуба могло отпустить одного из лидеров команды, Ярослава Ракицкого. Он также признался, что согласился бы работать в структуре донецкого "Шахтера", если бы получил такое предложение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев принял участие в популярном челлендже вместе со своей дочерью, станцевав в ее платье.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Зекоманда – ліквідатори Держави. Вони перетворюють на попіл все, до чого торкаються

Простота хуже воровства: найден человек, который лишил страну средств защиты, а бюджет – миллионов

Зеленского поймали на лжи о зарплатах чиновников: кто получает больше 47 тысяч грн

Украина не выйдет из кризиса в 2021 году. А мир только входит в период больших потрясений — интервью с футурологом

Босая Савченко, Добкин "под кайфом" и подмигивающий Зеленский: главный фотограф Рады – о скандальном закулисье политики