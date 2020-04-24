Главная Новости
24 апреля • обновлено в 15:33
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

"Динамовцы смотрите": Александр Алиев надел футболку "Шахтера"

1.4т
Читать материал на украинском

Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев проиграл серию челленджей своему экс-одноклубнику Виталию Мандзюку и надел футболку злейшего врага киевлян "Шахтера" с 44-м номером Ярослава Ракицкого.

"Первый раз надеваю футболку "Шахтера", так что динамовцы смотрите. Болельщики, я вас прошу, это чисто из-за того, что я проиграл. Не думайте ничего. Все равно мое сердце принадлежит киевскому "Динамо" и московскому "Локомотиву"", – сказал Алиев в новом выпуске на YouTube-канале "Кент".

Александр Алиев

Александр Алиев

Экс-футболист обратился к генеральному директору "горняков" Сергею Палкину и спросил, как руководство клуба могло отпустить одного из лидеров команды, Ярослава Ракицкого. Он также признался, что согласился бы работать в структуре донецкого "Шахтера", если бы получил такое предложение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев принял участие в популярном челлендже вместе со своей дочерью, станцевав в ее платье.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Сергей Палкин Виталий Мандзюк Александр Алиев
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • Чехия начала выход из карантина: гражданам разрешили выезжать за границу.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы новые страны-эпицентры.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Imperial
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
Red Canids
VS
Isurus
Победа Red Canids
1.57 Сделать ставку
Godsent
VS
G2
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Dignitas
VS
Heretics
Победа Heretics
1.87 Сделать ставку
FaZe
VS
North
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Слуцк
VS
Белшина
Победа Слуцка
1.76 Сделать ставку
Торпедо-БелАЗ
VS
Рух
Тотал меньше 2
1.79 Сделать ставку
Ислочь
VS
Витебск
Обе забьют
2.14 Сделать ставку
Милевский получит Золотой мяч в 2021 году
100.00 Сделать ставку
В Украине новорожденного ребенка назовут именем «Ковид» до 31.12.20
3.00 Сделать ставку