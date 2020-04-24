"Динамовцы смотрите": Александр Алиев надел футболку "Шахтера"

Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев проиграл серию челленджей своему экс-одноклубнику Виталию Мандзюку и надел футболку злейшего врага киевлян "Шахтера" с 44-м номером Ярослава Ракицкого.

"Первый раз надеваю футболку "Шахтера", так что динамовцы смотрите. Болельщики, я вас прошу, это чисто из-за того, что я проиграл. Не думайте ничего. Все равно мое сердце принадлежит киевскому "Динамо" и московскому "Локомотиву"", – сказал Алиев в новом выпуске на YouTube-канале "Кент".

Александр Алиев

Экс-футболист обратился к генеральному директору "горняков" Сергею Палкину и спросил, как руководство клуба могло отпустить одного из лидеров команды, Ярослава Ракицкого. Он также признался, что согласился бы работать в структуре донецкого "Шахтера", если бы получил такое предложение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев принял участие в популярном челлендже вместе со своей дочерью, станцевав в ее платье.

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