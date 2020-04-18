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18 апреля • обновлено в 10:25
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Девушки показали голую грудь в прямом эфире Instagram футбольного агента Александра Панкова

4.2т
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Неожиданный случай произошел в прямом эфире в Instagram у известного футбольного агента Александра Панкова, который представляет интересы украинца Артема Милевского и других игроков.

В какой то из моментов общения, две знакомых Панкова решили добавить огонька в общение Александра с его подписчиками, по очереди продемонстрировав всем свою обнаженную грудь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Панков рассказал о неординарном случае с Милевским и голой стриптизершей во время его выступлений в чемпионате России.

Отметим, что недавно популярная киберспортсменка Wintrycelll получила бан на известной онлайн-платформе Twitch, за обнажение в прямом эфире.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Панков
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