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В сети показали сексуальных подруг футболистов сборной Украины U-20

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В субботу, 15 июня, молодежная сборная Украины по футболу впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата мира.

В сети показали сексуальных подруг футболистов сборной Украины U-20

На польском стадионе в Лодзе наши юноши за главный титул в карьере сразятся с ровесниками из Южной Кореи.

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Южная Корея. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться вторыми половинками наших спортсменов, которые вдохновляют их на футбольные подвиги.

Анастасия – девушка Дениса Попова

Анастасия – девушка Дениса Попова

tribuna.com

Дарья – девушка Владислава Супряги

Дарья – девушка Владислава Супряги

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Арина – жена Виктора Корниенко

Арина – жена Виктора Корниенко

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Валентина – девушка Максима Чеха

Валентина – девушка Максима Чеха

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Александра – девушка Николая Мусолитина

Александра – девушка Николая Мусолитина

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Анастасия – девушка Андрея Лунина

Анастасия – девушка Андрея Лунина

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Анастасия – девушка Ефима Конопли

Анастасия – девушка Ефима Конопли

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Где смотреть онлайн Украина – Южная Корея: расписание трансляций финала ЧМ по футболу U-20

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале подопечные Александра Петракова драматично обыграли итальянских ровесников. Встреча завершилась со счетом 1:0, а на последней секунде рефери отменил гол сборной Италии. Это вызвало настоящую истерику у местных журналистов.

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Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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