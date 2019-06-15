В сети показали сексуальных подруг футболистов сборной Украины U-20

В субботу, 15 июня, молодежная сборная Украины по футболу впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата мира.
На польском стадионе в Лодзе наши юноши за главный титул в карьере сразятся с ровесниками из Южной Кореи.
Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Южная Корея. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться вторыми половинками наших спортсменов, которые вдохновляют их на футбольные подвиги.
Анастасия – девушка Дениса Попова
tribuna.com
Дарья – девушка Владислава Супряги
tribuna.com
Арина – жена Виктора Корниенко
tribuna.com
Валентина – девушка Максима Чеха
tribuna.com
Александра – девушка Николая Мусолитина
tribuna.com
Анастасия – девушка Андрея Лунина
tribuna.com
Анастасия – девушка Ефима Конопли
tribuna.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале подопечные Александра Петракова драматично обыграли итальянских ровесников. Встреча завершилась со счетом 1:0, а на последней секунде рефери отменил гол сборной Италии. Это вызвало настоящую истерику у местных журналистов.
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