В сети показали сексуальных подруг футболистов сборной Украины U-20

В субботу, 15 июня, молодежная сборная Украины по футболу впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата мира.

На польском стадионе в Лодзе наши юноши за главный титул в карьере сразятся с ровесниками из Южной Кореи.

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Южная Корея. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться вторыми половинками наших спортсменов, которые вдохновляют их на футбольные подвиги.

Анастасия – девушка Дениса Попова tribuna.com

Дарья – девушка Владислава Супряги tribuna.com

Арина – жена Виктора Корниенко tribuna.com

Валентина – девушка Максима Чеха tribuna.com

Александра – девушка Николая Мусолитина tribuna.com

Анастасия – девушка Андрея Лунина tribuna.com

Анастасия – девушка Ефима Конопли tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале подопечные Александра Петракова драматично обыграли итальянских ровесников. Встреча завершилась со счетом 1:0, а на последней секунде рефери отменил гол сборной Италии. Это вызвало настоящую истерику у местных журналистов.

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