Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

Подруга украинского полузащитника луганской "Зари" Владлена Юрченко Кристина произвела настоящий фурор среди украинских болельщиков. Девушка поразила фанатов своей красотой.

Фанаты футболиста сборной Украины наперебой признаются украинке в любви и заваливают ее сотнями восторженных комментариев в соцсетях.

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

@tinatrnsva

Как сообщал OBOZREVATEL, новичок национальной команды Владлен Юрченко вместе с Максимом Ковалем, Андреем Луниным и Владимиром Шепелевым на совместном ужине выполнили традиционный ритуал посвящение, исполнив песню.

Выбор футболистов пал на шлягер известной украинской группы Estradarada - "Вите Надо Выйти".

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