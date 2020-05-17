Главная Новости
18 мая • обновлено в 01:41
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Девушка футболиста Владлена Юрченко покорила интернет соблазнительными фото

7.3т
Читать материал на украинском

Подруга украинского полузащитника луганской "Зари" Владлена Юрченко Кристина произвела настоящий фурор среди украинских болельщиков. Девушка поразила фанатов своей красотой.

Фанаты футболиста сборной Украины наперебой признаются украинке в любви и заваливают ее сотнями восторженных комментариев в соцсетях.

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Девушка футболиста сборной Украины покорила интернет соблазнительными фото

@tinatrnsva

Как сообщал OBOZREVATEL, новичок национальной команды Владлен Юрченко вместе с Максимом Ковалем, Андреем Луниным и Владимиром Шепелевым на совместном ужине выполнили традиционный ритуал посвящение, исполнив песню.

Выбор футболистов пал на шлягер известной украинской группы Estradarada - "Вите Надо Выйти".

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Владлен Юрченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
2
Смешно
2
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 291.

    Вылечились: 5116. Умерли: 514.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • В Испании рекордно упала смертность от коронавируса – самая низкая за 2 месяца.

  • Ученые назвали источником происхождения COVID-19 не рынок в Ухане, а человека.

  • Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса. Миру грозит новая пандемия.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Syman
VS
LDLC
Победа Syman с форой в -1,5 карт
1.95 Сделать ставку
Endpoint
VS
AVEZ
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Nemiga
VS
Alternate aTTaX
Победа Nemiga
1.70 Сделать ставку
Astralis
VS
G2
Победа Astralis с форой в -2,5 карты
2,11 Сделать ставку
Sprout
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
БАТЭ
Победа БАТЭ с форой (0)
1.69 Сделать ставку
NiP
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Team Secret
VS
SMASH
Победа Team Secret
2,01 Сделать ставку
sAw
VS
KPI
Победа KPI с форой в +1,5 карты
1.78 Сделать ставку